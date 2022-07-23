Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Rasim Özdenören’e Başsağlığı diledi
Bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 82 Yaşında hayatını kaybeden Rasim Özdenören’e Başsağlığı diledi.
GÜNDEM 23.07.2022, 15:15
Ünal Konuşmasında Biz Onu Gül Yetiştiren Adam Ve Müslümanca Düşünen Adam Olarak Tanıdık İfadelerine Yer Verdi.
Ünal Son Olarak Rasim Abi Çok Sevdiği Dostlarına Kavuştu Ve Ahirete Doğdu, Rabbim Mekânını Cennet Eylesin Dedi.
Namaz Vakti 23 Temmuz 2022
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