Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Rasim Özdenören’e Başsağlığı diledi

Ünal Konuşmasında Biz Onu Gül Yetiştiren Adam Ve Müslümanca Düşünen Adam Olarak Tanıdık İfadelerine Yer Verdi.

Ünal Son Olarak Rasim Abi Çok Sevdiği Dostlarına Kavuştu Ve Ahirete Doğdu, Rabbim Mekânını Cennet Eylesin Dedi.