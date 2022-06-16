Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ‘sert sorular’ programına konuk oldu!

Ünal, Sosyal Medya Yasası ve dezenformasyon yasasına ilişkin merak edilen ayrıntıları tvnet’te açıkladı.

Ünal, Zamlara ilişkin daha önce yapmış olduğu ‘zamları devlet yapmıyor’ söylemine ilişkin iletilen sorulara da önemli açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Ünal, Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlunun adaylığı hakkında da açıklamalarda bulunarak bir karar versinler ifadelerine yer verdi.