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Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Akşit için Meclis'te düzenlenen törene çok sayıda isim katıldı. Akşit, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜNDEM 04.12.2021, 13:35
Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akşit için TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde tören düzenlendi.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, Akşit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

BAHÇELİ İLE ÇİÇEK YAN YANA

Yüzde 50+1'e ilişkin tartışma yaşayan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek yan yana görüntülendi.

Çiçek, "50+1 sıkıntılara sebebiyet verecek." ifadesini kullanmış, Bahçeli ise ''Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim." karşılığını vermişti.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Törende Akşit'in biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından Akşit için dua edildi. Törenin sonrasında Akşit'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Akşit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

58. VE 59. HÜKÜMETLERDE BAKAN OLARAK GÖREV YAPTI

Malatya'da 1960 yılında doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te ise önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

AKŞİT'İN SİYASİ KARİYERİ

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihlerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

#Güldal Akşit #TBMM #Cenaze töreni
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