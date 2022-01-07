banner86

banner85

Gulsum Khalilova, Kazakistan'daki son durumu aktardı

Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Kazakistan'da Rus askerlerin müdahalesinin bölge halkının tepkisini daha da çektiğini ve olayların devam ettiğini söyledi.

GÜNDEM 07.01.2022, 14:06 07.01.2022, 14:29

Kazakistan'da tarihi süreç devam ediyor.

Gaz fiyatlarına yapılan zamla başlayan sokak hareketleri tüm ülkeye yayıldı ve 3 günlük bir yağma ve çatışma süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, olayları bastırmak için Rusya'dan yardım istedi ve ülkeye Rus birlikleri sevk edildi.

Bu gelişme protestoları daha da şiddetlendirse de Tokayev, sabah saatlerinde yayınladığı açıklamada, ülkenin bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını açıkladı.

Resmi kaynakların 12 güvenlik görevlisi 26 protestocunun öldüğünü bildirdiği ülkede, tüm bu açıklamalara rağmen bölgeyi yakından takip eden gazeteciler gösteri ve olayların sürdüğü yönünde bilgi veriyor.

Onlardan biri de Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova.

"AKTİVİSTLERLE YAĞMACILAR ARASINDA ALAKA YOK"

Sosyal medya hesabı üzerinden anbean bölgeden güncel veriler geçen Khalilova, Tokayev'in Rusya'dan askeri yardım talebinin bölgede protestocular üzerindeki etkisini, Putin'in bölge için planlarını özetledi.

Khalilova şu bilgileri aktardı:

"Kazakistanda protestocularla hükümet güçleri arasındaki sokak çatışmaları birkaç saattir Almata Meydanı'nda sürüyor.

Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgedeki aktivistler, yağmacıların protestocularla hiçbir ilgisi olmadığını gösteriyor. Öte yandan halk, Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik örgütünün ülkenin iç süreçlerine dahil edilmesine son derece tepkili.

Ukrayna da genel olarak Kazak halkını destekliyor. Birçok analist, Kremlin'in Nursultan Nazarbayev ve Tokayev'in oligarşik klan sistemine karşı yapılan bu eylemlerden yararlanmaya çalıştığını bildiriyor.

PUTİN'İN ASKER YARDIMINA TEPKİ

Böylece Putin'in amacı Kazakistan'ı siyasi kontrolü altına almak. Kazakistan halkının taleplerini engellemekti. Böylece Kazakistan vatandaşlarının kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verdiği demokratik bir devlet haline gelmesini engelliyor. Putin'in zaten emperyalist hırsları olduğunu biliyoruz ama sorun başka.

Her ülke içinde sorun olabilir protestocular olabilir yağmacılar olabilir ama Rusya'dan halkına karşı askeri yardım talep etmek ve Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?

Doğal olarak Putin bu durumdan faydalandı.

PUTİN'İN KUKLALARI LUKAŞENKO VE TOKAYEV

Şimdi onun uysal Sovyetler Birliği var ve iki diktatör kuklası Lukaşenko ve Tokayev. Bir de Rus askeri barış gücü adı altında geliyorsa bunun Kazak halkına faydası olmayacağı açıktır. Bir zamanlar Sovyetler, Afganistan'a da bu sözlerle girmişti ne olduğunu gördük zaten.

"MİLLİYETÇİLİĞİN YÜKSELİŞİ RUSYA'NIN İSTEMEDİĞİ BİR ŞEY"

Bölgede yerel milliyetçiliğin yükselişi Rusya'nın istemediği bir şey.  Kazakistan'ın en önemli unsuru haline gelmesi gereken Türk dünyası, Rus dünyasına kaybediyor."

#Gulsum Khalilova #Kazakistan
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 47
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Ö.K Yeni Malatya 20 16
19. Kasımpaşa 19 15
20. Göztepe 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8