Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler
Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı güneş gözlükleri vitrindeki yerini aldı.
GÜNDEM 16.06.2021, 17:12 16.06.2021, 19:58
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı.
Sıcak havanın yüzünü göstermesiyle birlikte yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı.
Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumasının yanı sıra şık bir görünüm amacıyla da tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
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