Güney Afrika'dan Türkiye'ye 'Omicron' tahliyesi

Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul’a hareket etti.

Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Johannesburg'daki havalimanından yola çıkan 41 kişinin bulunduğu uçak ile Cape Town'dan Türkiye'ye 30 yolcuyu taşıyan uçak, sabah saatlerinde art arda İstanbul Havalimanı'na indi.

Karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.

Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle 27 Kasım'dan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat kısıtlaması uyguluyor.