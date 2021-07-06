Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

GÜNDEM 06.07.2021, 12:30 06.07.2021, 16:23

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı, tatil sezonunun başlamasıyla uzun bir aradan sonra en hareketli günlerini yaşıyor.

Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için sıla yoluna çıktı.

Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, yıllık izinlerini ve Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Bakan Varank gurbetçileri karşıladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle buluştu. Varank, Edirne'deki programının ardından hem verilen hizmetleri yerinde görmek hem de gurbetçilere "Hoş geldiniz" demek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gitti.

Vatan hasreti çeken Türklere "Hoş geldiniz" diyen ve onlarla sohbet eden Varank, gurbetçilere hediye olarak Edirne'nin saray lezzetlerinden badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi verdi. Varank, çocuklara da TÜBİTAK'ın Bilim Çocuk dergisini hediye etti.

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Bakan Varank, yurt dışından ülkeye giriş yapanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve onlara çeşitli ikramların yapıldığı karşılama noktasındaki görevlilerle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) standına da ziyarette bulundu. YTB'nin yeleğini giyen Bakan Varank, gurbetçileri YTB'nin sınır kapısındaki görevlileri ile birlikte karşıladı.

COVID-19 aşı uygulama merkezi kuruldu

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Öte yandan Kapıkule'den giriş ve çıkış yapan vatandaşlar için COVID-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu.

Vatandaşlar, kurulan merkezde aşılarını randevusuz yaptırabiliyor. Edirne Valiliği Aşı Uygulama Merkezi, sınır kapısında 24 saat hizmet verecek.

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Giriş yapan araç sayıları 2019'a yaklaşıyor

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, bu yıl yurt dışında yaşayan Türklerin yoğun şekilde memleketlerine gelmesinin beklendiğini söyledi.

Salgın nedeniyle geçen yıl gelişlerde azalma olduğunu anımsatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"2019'da 805 bin araç Kapıkule'den giriş yaptı. 2020'de 440 bine düşmüş olan araç sayısının, 2021'de tekrar 2019 sayılarına yaklaşacağını gözlemlemekteyiz. Kapıkule 11 peron ile hizmet veriyor. 11 peron içerisine 3'er bilgisayar kurularak 33 peronmuş gibi bir hizmetin söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. İpsala'da 4, Hamzabeyli'de 4 peronumuz ile vatandaşlarımızı daha da rahatlatabilmek için, bir an önce gitmek istedikleri memleketlerine ulaştırabilmek için başta gümrük müdürlüğümüz olmak üzere tüm bakanlıklarımız azami derecede hassasiyet gösteriyorlar."

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Salgın arası özlemi artırdı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türklerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelişleri yoğun şekilde sürüyor.

Avusturya'dan gelen Uğur Durna, tatilini yakınlarının yanında Konya'da geçireceğini söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıldır Türkiye'ye gelemediğini belirten Durna, "Kurban Bayramı'nı da burada geçirip dönmeyi düşünüyoruz. Genelde her yıl geliyorum ancak bu dönem gelemedim. Salgının da etkisi var." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Metin Ayan da salgın nedeniyle geçen yıl gelemediklerini vurgulayarak, "Ailemizi, yakınlarımızı özledik. Bu yıl öyle plan yok herkes ailesini görecek hasret giderecek." dedi.

İlhan Ökten ise salgın nedeniyle 2 yıldır gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şükür memleketimize sağ salim geldik. Trakyalıyım, geldim sayılır. Babaeski'ye gideceğim, dinlendikten sonra İstanbul'a gideceğim tabi 2 yıldır salgın nedeniyle sevdiklerimizi göremiyoruz. Kalan iznimizi değerlendirip geri döneceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu illetten kurtulur, normal yaşama geçeriz. Yakındır salgından kurtulmamız, ışığı gördük, biraz daha sabrederek, kendimize dikkat ederek inşallah bu illeti yeneceğiz hep birlikte."

Gurbetçilerin ana vatan ile buluştukları yer

Türkiye'nin en işlek gümrük kapılarından olan Kapıkule, Avrupa'ya yönelik ithalat ve ihracatın da önemli geçiş noktalarından biri. Karayolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ana vatan ile buluştukları yer olan Kapıkule, yolcularına sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor.

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