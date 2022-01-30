Hablemitoğlu suikastı soruşturması: Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
GÜNDEM 30.01.2022, 18:42 30.01.2022, 18:45
18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlıları arasındaki Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun andından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Bozkır'ın gözaltı süresini 4 gün daha uzattı.
Bozkır, ifade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecek.
Bir süredir kırmızı bültenle aranan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. Zanlının ilk sorgusu MİT'te yapıldı.
Ardından 27 Ocak'ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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