Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 12 yaralı
Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. İki araçta yaralanan 12 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
GÜNDEM 18.07.2022, 13:27 18.07.2022, 14:04
C.Ş idaresindeki hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Yücekapı beldesi mevkiinde, V.D'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araçtaki 12 kişi, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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