Hafta sonu kısıtlaması başladı

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

GÜNDEM 04.12.2020, 21:10
Hafta sonu kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hafta sonunun tamamını kapsayacak kısıtlama ile ilgili merak edilenler ve cevapları ise şöyle;

Nerelerden alışveriş yapılabilecek?

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yürüme mesafesindeki, fırın ve unlu mamul satış yerleri de hafta sonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere 10.00-17.00 arasında gidilebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek. Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

Yemek siparişi verilebilecek mi?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Şehirler arası seyahat edilebilecek mi?

Hafta sonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak. Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.

Tek yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların durumu ne olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Cenazeler nasıl yapılacak?

Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında cenaze namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.

Kimler kısıtlamadan muaf tutulacak?

Hastaneden taburcu olanlar ya da randevusu bulunanlar, birinci derecede yakınının cenazesine katılacaklar, şehre son 5 gün içinde gelmiş ya da kalacak yeri olmayanlar, ÖSYM ya da diğer merkezi sınavlara katılacaklar, terhis olan askerler ve cezaevinden çıkanlar ile özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca, kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.

Kısıtlama ne zaman bitecek?

Cumartesi ve pazar gününün tamamını kapsayan kısıtlama, pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

#koronavirüs #Hafta sonu kısıtlaması
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