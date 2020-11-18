Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi! Sokak kısıtlamasına vatandaş nasıl bakıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

GÜNDEM 18.11.2020, 17:39
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi! Sokak kısıtlamasına vatandaş nasıl bakıyor?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. 

Peki vatandaşlar sokak kısıtlamasına nasıl bakıyor? İşte cevabı...
 

#koronavirüs önlemleri #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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