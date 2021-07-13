Haftalık harita açıklandı: En çok artış Siirt'te

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı.

Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/UoyZN8UGbH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

En az artışın olduğu iller listesinde ise, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş yer aldı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Aşılama 59 milyona yaklaştı

Türkiye'de birinci doz uygulanan aşı sayısı 37 milyon 960 bin 880, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 543 bin 398 oldu. Üçüncü doz ise 3 milyon 89 bin 859 olarak yer aldı.

Toplamda yapılan aşı miktarı 58 milyon 594 bin 137 oldu. En az aşı yapılan Bitlis ve Siirt bu hafta en fazla vaka artışının görüldüğü iller oldu.