Haftalık vaka haritası açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum
8-14 Ocak arasında 100 bin kişi içinde görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İstanbul, 1571,46 ile ilk sırada yer aldı.
GÜNDEM 24.01.2022, 13:04 24.01.2022, 13:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8-14 Ocak haftasında 100 bin kişide görülen yeni vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
En çok vaka görülen iller
En çok vaka görülen illerin başında İstanbul geliyor. Onu 1427,50 ile Eskişehir, 1410,74 ile Bingöl, 910,88 ile Kırklareli, 800,55 ile Kocaeli takip ediyor.
En az vaka görülen iller ise 16,44 ile Van, 19,61 ile Hakkari, 37,82 ile Şanlıurfa, 41,84 ile Ağrı, 52,34 ile Adıyaman olarak açıklandı.
Vakaların en çok arttığı iller
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:
"Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon."
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
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|32
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|26
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|26
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|19
|24
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|24
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|21
|23
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|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
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|20
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|P
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|57
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|24
|47
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|37
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|21
|36
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|36
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|21
|34
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|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
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|21
|26
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|22
|25
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|22
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|23
|23
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|21
|22
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|20
|19
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|22
|16
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|21
|15
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|20
|14
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|18
|12
|Takımlar
|O
|P
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|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
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|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
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|21
|35
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|34
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|22
|32
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|21
|31
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|31
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|27
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|27
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|24
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|22
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|22
|22
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|20
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|22
|18
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|22
|17
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|21
|11