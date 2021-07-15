Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti
15 Temmuz 2016’ da yaşanan darbe girişiminin üzerinde tam 5 yıl geçti. 15 Temmuzda yazılan kahramanlık öyküsünün o gece neler olduğunu hatırlayacağız şimdi. Hain darbeciler sahneye ilk olarak İstanbul da o günkü adıyla Boğaziçi köprüsünde çıktı. Ölüm kustular ama milleti durduramadılar.
GÜNDEM 15.07.2021, 12:37 15.07.2021, 16:05
Tam 4 yıl önce Türk silahlı kuvvetlerinin içinde yuvalanmış fetöcü sözde askerler bir milletin kaderiyle oynamaya kalktı.
Tarih 15 Temmuz 2016 darbecilerin ihanet sahnesine ilk çıktıları yer İstanbul’da boğaz köprüsüydü.
Çok kısa sürdü herkes farkına vardı ki o üniformalar Türk silahlı kuvvetlerindi ama içindeki fetönün askeriydi. Ölüm göze alındı halk direnmeye başladı.
Harekete geçtikten 8 saat 23 dk. Sonra darbe hayali suya düşen hainler teslim olmak zorunda kaldı. O sabah Boğaziçi köprüsünün kaderi de adı da değişti. 15 Temmuz şehitle köprüsü oldu.
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