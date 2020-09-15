Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 15.09.2020, 12:57 15.09.2020, 20:09
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."

#Yıldırım2 Cilo Operasyonu #Aksu Haber #aksu tv haber
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