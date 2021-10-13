Hakkari'de gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
GÜNDEM 13.10.2021, 20:19
Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ile genel sağlığın korunması, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önüne geçilmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edildi.
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