Halk bayramlaşması belediye hizmet binası önünde yapıldı

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ın tebrikleri kabul ettiği Bayramlaşma Töreni, Siyasi Parti Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Bayramlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan şu sözlere yer verdi.