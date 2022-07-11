Halk bayramlaşması belediye hizmet binası önünde yapıldı
Kurban Bayramı Münasebetiyle Düzenlenen Andırın Belediyesi Geleneksel Kurban Bayramı Bayramlaşması, Bayramın Üçüncü günü sabah saatlerinde başlayarak Belediye Hizmet Binası önünde yapıldı.
GÜNDEM 11.07.2022, 13:42 11.07.2022, 18:56
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ın tebrikleri kabul ettiği Bayramlaşma Töreni, Siyasi Parti Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.
Bayramlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan şu sözlere yer verdi.
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