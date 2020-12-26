Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani toprağa verildi

Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Nurşani'yi son yolculuğunda sevenleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

GÜNDEM 26.12.2020, 16:19 26.12.2020, 17:49

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Aşık Ali Nurşani kabul etti.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Engin Nurşani'nin cenaze törenine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi çok sayıda halk müziği sanatçısı da katıldı.

Sevenleri Nurşani'yi son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu.

Engin Nurşani, toprağa verildi #1

TÜRKÜLERLE UĞURLANDI

Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Cemevindeki törenin ardından Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi.

Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Engin Nurşani, toprağa verildi #2

"9 OCAK DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin." dedi.

Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı." ifadelerini kullandı.

Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum. Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde." diye konuştu.

Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak." şeklinde konuştu.

Engin Nurşani, toprağa verildi #3

Engin Nurşani, toprağa verildi #4
 

Engin Nurşani, toprağa verildi #5

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraşlı Halk Ozanı Ali Nurşani’nin oğlu merhum engin Nurşani’ye Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

#Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani
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