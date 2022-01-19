Hamile eşini öldürüp sazlığa gömdü!

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak'ta, 8 Ocak günü yabancı uyruklu Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.’yı odunla darbederek ağır yaraladı.

Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Nasır A., kısa sürede yakalanarak ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetten sonra araştırma yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nasır A.’nın 4 aylık hamile eşi Rim A.’nın (23), yeğeniyle yaptığı görüşmede en son 22 Aralık’ta gördüğünü ve o günden beri kayıp olabileceğini öğrendi. Kayıp kadından çevredeki hiç kimsenin haberi olmaması üzerine araştırmasını sürdüren polis ekipleri, zanlı Nasır A.’nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A.’nın karısını öldürüp, evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğünü söyledi.

CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine dün bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ 'SOSYAL MEDYA ŞİFRESİ'

Tutuklu bulunan cinayet zanlısının, eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darbederek öldürdüğü ileri sürüldü.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Nasır A.’nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı bilerek gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.