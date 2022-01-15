Hanefi Öksüz Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası açılış töreninde konuştu

Öksüz, Erdoğan’ın 2003 yılında katıldığı “ken enerji” açılışına ilişkin görüntüleri cumhurbaşkanı Erdoğan’a izleterek nostalji yaşattı.



Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Kipaş’ın 20 yılda nerden nereye geldiğini anlattı.



Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasını sağlarken Öksüz, ayrıca Avrupa'nın en büyük kâğıt fabrikasının Türkiye'de kurulmasının gururunu da yaşattı.



