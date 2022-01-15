Hanefi Öksüz Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası açılış töreninde konuştu
Edelerde Efelere Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.
GÜNDEM 15.01.2022, 16:48
Öksüz, Erdoğan’ın 2003 yılında katıldığı “ken enerji” açılışına ilişkin görüntüleri cumhurbaşkanı Erdoğan’a izleterek nostalji yaşattı.
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Kipaş’ın 20 yılda nerden nereye geldiğini anlattı.
Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasını sağlarken Öksüz, ayrıca Avrupa'nın en büyük kâğıt fabrikasının Türkiye'de kurulmasının gururunu da yaşattı.
Namaz Vakti 15 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|21
|30
|10. Karagümrük
|21
|30
|11. Alanyaspor
|20
|29
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|19
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|29
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|21
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11