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Hasta anneye tavuklu sürpriz!

Artvin’de küçük yaşlardan itibaren tavuk besleyen ve kısmi felç geçiren 96 yaşındaki Hatice Toraman’a çocukları moral olması için her gün eve tavuk getiriyor.

GÜNDEM 21.12.2021, 13:08
Hasta anneye tavuklu sürpriz!

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hatice Toraman, iki yıl önce hastalanarak kısmı felç geçirdi. Hastalığı nedeniyle konuşamayan ve yürüyemeyen Hatice nine, tavuklarından ayrı kaldığı için üzüldüğünü anlayan çocukları yaşlı kadının moralini düzeltmek için her gün eve tavuklarını getiriyor.

“TAVUKLARINI GETİRDİK ÇOK HOŞUNA GİTTİ”

İyileşmesi için farklı tedavi yöntemleri uygulansa da, en büyük morali ise tavuklarıyla bir araya geldiğinde yaşıyor. Yılardır baktığı tavuklarını özleyen 96 yaşındaki Hatice nine, onları görünce oldukça mutlu oluyor. Tavukları eve geldiğinde kucağına alıyor, seviyor onlarla konuşmaya çalışıyor. Tavukla ise Hatice nineyi hatırlayarak kucağından inmiyor. Gelini Reyhan Toraman, kayınvalidesi Hatice Toraman’ın hayvanları çok sevdiğini ifade ederek "Bildiğiniz köy hayatı inekleri vardı, tavukları fakat kayınvalidem hayvanlara farklı düşkündü. Evde kedi vardı, yavruları vardı çok sevdi. Bizde bir gün yıllarca baktığı tavuklarını getirdik çok hoşuna gitti, sevmeye başladı. Ara ara yanına getiriyoruz moral, motive oluyor. O gün çok mutlu oluyor” dedi.

“İLK BAŞLARDA TAVUKLARINI ÖZLEDİĞİNİ FARK ETMEDİK”

Kızı Reyhan Aslı İskender ise, “Annem küçük yaştan itibaren tavuk beslermiş. Onlarla oldukça sık zaman geçirmiş. Fakat hastalanıp yürüyemediği için uzun süre onlardan uzak kaldı. İlk başlarda fark etmedik ama zamanla tavuklarının özlediğini anladık. Yanına getirdiğimizde ise çok mutlu oldu. Bizde her gün tavuklarını yanına getirip moral vermeye çalışıyoruz. Onlarla oldukça mutlu, annemizi böyle mutlu görmek bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

#Artvin #hasta anne #tavuk #tavuklu sürpriz
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