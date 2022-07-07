Hasta yakını sağlık çalışanına yumruk attı

İstanbul’da, Bağcılar Devlet Hastanesi’nde 4 Temmuz günü akşam saatlerinde, bir hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı.

İddiaya göre, 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gelen Suat Bağadur (22), M.C.K. için kimliksiz kayıt açtırmak istedi.

Veri giriş elemanı olarak görev yapan Nurullah Çalpa (31) kimliksiz hasta kabul etmeyince çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Çalpa, yüzüne art arda yumruk yedi.

DHA’nın haberine göre; olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

“Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı”

Nurullah Çalpa olay gününe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“10 yıldır bu hastanede veri giriş personeli olarak çalışıyorum. Tıbbi sekreterlik mezunuyum. Çalışırken 4 Temmuz akşamı saat 21.00-21.30 arası çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi. Sonra güvenlik görevlileri geldi. Hasta yakınlarını bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Aralarından biri arka tarafa geçti. Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı.

“Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu”

Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Yüzüme yumruk aldım, elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Bayağı kanamam oldu, vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu. Adli süreçlerden dolayı eve gidemedim. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Anlık bir durum, anlık darbeler yiyebiliyoruz. Herkes bu şiddete maruz kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı. İnsanlar sakin olursa bu tarz şiddet yaşamayız.”

“Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü”

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, "Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmaları gerekiyor." diye konuştu.