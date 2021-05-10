Hastanede tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu

Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın şehit olduğu bilgisi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.

Şehit askerin cenazesi, bugün öğle vakti Taşköprü ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftkıran Köyü'nde toprağa verilecek.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit askerle ilgili şu mesajı paylaştı:

"Kahraman silah arkadaşımız 9 Mayıs 2021'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."