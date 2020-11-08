Hastanede yangın: Acil servis tahliye edildi
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangınla birlikte acil servisi dumanlar kaplayınca, hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.
GÜNDEM 08.11.2020, 10:05
Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında saat 09.00 sıralarında elektrik panosu tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar acil servisi kaplayınca, acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar sedyelerle tahliye edildi.
Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar acil servise götürülürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
21°
açık
Namaz Vakti 08 Kasım 2020
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Konyaspor
|7
|9
|11. Antalyaspor
|8
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Sivasspor
|6
|8
|14. Erzurumspor
|7
|8
|15. Hatayspor
|5
|8
|16. Malatyaspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|6
|6
|19. Gençlerbirliği
|6
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Chelsea
|8
|15
|4. Leicester City
|7
|15
|5. Tottenham
|7
|14
|6. Everton
|8
|13
|7. Crystal Palace
|8
|13
|8. Wolverhampton
|7
|13
|9. Aston Villa
|6
|12
|10. Arsenal
|7
|12
|11. West Ham
|8
|11
|12. Man City
|6
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|8
|17
|3. Real Madrid
|7
|16
|4. Villarreal
|8
|15
|5. Granada
|7
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|7
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Sevilla
|7
|10
|12. Osasuna
|8
|10
|13. Athletic Bilbao
|7
|9
|14. Eibar
|9
|9
|15. Valencia
|8
|8
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3