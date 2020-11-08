Hastanede yangın: Acil servis tahliye edildi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangınla birlikte acil servisi dumanlar kaplayınca, hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.

GÜNDEM 08.11.2020, 10:05
Hastanede yangın: Acil servis tahliye edildi

Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında saat 09.00 sıralarında elektrik panosu tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

Düzce'de hastanede yangın: Acil servis tahliye edildi

İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar acil servisi kaplayınca, acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar sedyelerle tahliye edildi.

Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar acil servise götürülürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 

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