Hastanelerde kovid-19 aşısı hatırlatma dozu yoğunluğu

Son aşısının üzerinden 6 ay geçen kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak Kovid-19'a karşı hatırlatma dozlarını yaptırabilecek.



Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek.