Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 2 şüpheli, yangınla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bölgedeki ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, gece saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın bölgesine ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve iki farklı noktada devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.
2 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor.
"13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik"
Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" sözleri yer aldı.
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