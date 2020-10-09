Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.

YANGIN, TRAFO PATLAMASI SONUCUNDA ÇIKTI

Hatay Valiliği, yangının trafo patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada "9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır" denildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekildiği belirtilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre ormanlık alanda başlayan yangından 2 apartman, 4 iş yeri ve 2 araç etkilendi. Öte yandan gelen fotoğraflarda insanların dumandan etkilendikleri de görüldü.

"OKULUN ATÖLYESİNE SIÇRADI"

Muhtar İhsan Sönmez konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İlhan yaptığı açıklamada, "Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde meslek yüksek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİ YANGIN BÖLGESİNE GELDİ

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun-Belen ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.