Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 gözaltı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 04.07.2020, 17:25
16
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu aktarılmıştı.
38°
açık
Namaz Vakti 04 Temmuz 2020
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|29
|37
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|30
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|31
|57
|2. Adana Demirspor
|31
|54
|3. Erzurum BB
|31
|53
|4. Bursaspor
|31
|52
|5. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|6. Fatih Karagümrük
|31
|50
|7. Altay
|31
|50
|8. Ümraniye
|31
|44
|9. Keçiörengücü
|31
|44
|10. Giresunspor
|31
|44
|11. Menemen Belediyespor
|31
|39
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|31
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|31
|24
|17. Adanaspor
|31
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|86
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|55
|4. Chelsea
|32
|54
|5. M. United
|32
|52
|6. Wolverhampton
|32
|52
|7. Sheffield United
|32
|47
|8. Arsenal
|32
|46
|9. Tottenham
|32
|45
|10. Burnley
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Crystal Palace
|32
|42
|13. Newcastle
|32
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|32
|30
|17. Watford
|32
|28
|18. Aston Villa
|32
|27
|19. Bournemouth
|32
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|74
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|33
|52
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Granada
|33
|46
|10. Valencia
|33
|46
|11. Osasuna
|33
|44
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Betis
|33
|37
|14. Real Valladolid
|33
|36
|15. Deportivo Alaves
|33
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|33
|34
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|33
|25
|20. Espanyol
|33
|24