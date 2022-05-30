Havalandırma boşluğundan düğünün ortasına düştü!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir salonda dün akşam saatlerinde düğün yapılırken, salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı.

İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı.

Düğünün ortasına düştü

Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı.

Havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.

O anlar kamerada

Düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şoke eden o anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.