Havalar ısındı: Sahillerde yoğunluk arttı

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası hafta sonunda etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde 40 derecelere yaklaşan sıcaklık Mersin'de de etkili oldu.

Sıcak havanın etkili olması nedeniyle Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kızkalesi sahilinde de yoğunluk arttı.

Hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin yanı sıra Mersin ve komşu iller Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere birçok şehirden günübirlikçilerin tercihi de Kızkalesi oldu.

Dışarısının 40 dereceye yaklaştığı denizin de kıyılarda 24 derelerde olduğu bölgede tatilcilerin bazıları yüzerek serinlemenin tadını çıkardı, bazıları da çocuklarla oynayarak vakit geçirdi.