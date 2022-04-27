Havaların ısınmasıyla sebze-meyvede fiyatlar geriliyor

Bu yıl uzun süren soğuk hava dalgası ve ihracatta oluşan yoğun talebin yarattığı arz düşüklüğüne üreticinin maliyet artışı, Ukrayna krizi nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve fırsatçılar da eklenince özellikle sera ürünlerinde fiyatlar tavan yaptı.

Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.

Geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasıyla fiyatı bir anda fırlayan yeşillikler de mevsim normallerine döndü.