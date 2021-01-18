Hayal gücünü zorlayan kardan adamlar!

Özellikle doğu kesimlerde şiddetini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Muş’ta karın boyu 5 metreyi buldu. 'Kar kaplanları' diye adlandırılan karla mücadele ekipleri, vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmak için olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı köy yollarını açmak için çaba sarf ediyor.

Sivas’ta yolu kapanan köyde bir kişi kalp krizi geçirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım isteyen vatandaş ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Yurdun batısında da manzara aynıydı. Düzce’de 16 araç birbirine girdi yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken yol bir süreliğine ulaşıma kapandı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle piste dönen ara sokaklarda birçok kaza da meydana geldi.

Kar yağışını fırsat bilip eğlenenlerde vardı. Kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da corona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti.

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar site bahçesine indi. Polis ekipleri, çocukların isteği üzerine kartopu oynadı.