Hayvan hakları yasa tasarısı için sona gelindi! Artık, can dostlara da kötü muamele suç kapsamına alınsın

Hayvanlar sahipli sahipsiz ayırt edilmeden gerçekten mal veya eşya olmaktan kurtulup canlı ve duygulu varlıklar kabul edilecek mi; onları katleden caniler ile şiddet uygulayan, dövüştüren sapıklar idari para cezalarıyla paçayı kurtarmayıp gerçekten hapis yatacak mı?yatmayacak mı?

GÜNDEM 25.02.2021, 18:19 25.02.2021, 18:58

Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesini beklenen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı için çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Avukat Murat Gül Hayvan Hakları Koruma Yasası hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

Hayvan hakları koruma yasası hakkında konuşan Avukat Murat Gül, “Hayvanlar bizim konuşamayan en sadık dostlarımızdır. Sadece evimizde beslediklerimiz değil doğal yaşamda var olan dostlarımızın da haklarının kontrol altına alıp koruması, sokak hayvanlarının mağduriyetini giderecek çalışmalar ve düzenlemelerin yapılması şart” dedi

Hayvan Koruma İndeksi’ne göre, Türkiye, hayvan haklarını korumada 2014 yılından beri az da olsa ilerleme kaydetmiş görünüyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)’ nün raporlarına göre ise; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (2004) ve Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasasındaki bazı hükümler, OIE’nin hayvan refahına ilişkin rehber ilkelerine ve standartlarına uygun olmakla birlikte; bunların yürürlüğe girmesini sağlayacak detaylı ikincil bir mevzuatın olmaması nedeniyle dikkate değer bir boşluk bulunduğu anlaşılıyor.

Hayvanlara yönelik suçlara uygulanan cezaların caydırıcılığının yetersiz olduğunu söyleyen Avukat Murat Gül, mevzuata göre hayvanların “eşya, mal” olarak görülmekte olduğunu ve Kabahatlar Kanunu’na göre düşük miktarda cezai yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

“Mala zarar verme suçu, özel mülkiyet dahilinde olan bir eşyaya yani sadece sahipli hayvana verilen zarardan dolayı oluşur. Ayrıca bu suç mutlaka kasten işlenmiş olmalıdır ki bir ceza ve yaptırım uygulanabilsin. Ne yazık ki suda yaşayan, sahipsiz, güçten düşmüş, yabani, hayvanat bahçesinde tutulan hayvanlar, denek olan, çiftlikte yaşayan ve kesim olan hayvanlarının haklarını da kapsayacak şekilde yeterli yasal düzenlemeler henüz bulunmamaktadır” diyen Avukat Gül, hayvanların “canlı” olarak tanımlanması gerektiğini söyledi.

“Eğlence ve ticari amaçlı faaliyetlerde hayvanlar kullanılmamalıdır”

Mecliste hayvanlar ilgili halen yürürlükteki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi yönünde çalışmaların mevcut olduğunu söyleyen Gül, şiddetin yanı sıra sirk gibi paraya dayalı eğlence sektörlerinde kullanılmasına, dövüştürülmesine ve pet hayvanı ticareti adı altında yapılan hayvan kaçakçılığı gibi faaliyetlere alet edilmesine caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Gül sözlerini şöyle sürdürdü: “Evrensel hukuk prensiplerinin en temel ilkesi, kanunilik ilkesi yani bir başka deyişle kanunsuz suç ve cezanın olmayacağı ilkesidir. Bu sebeple hayvanlara karşı işlenen suç ve istismarlar da cezasız kalmamalı ve hayvan hakları, kanunlar tarafından uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşık ve genel caydırıcı niteliklere uygun bir şekilde korunmalıdır.”

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