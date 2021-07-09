Hayvanları koruma kanunu yasalaştı

Hayvanları Koruma Kanunu, sil baştan yeniden düzenlendi. Köklü değişiklikler içeren teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Hayvana işkenceye hapis cezası

Yeni değişikliğe göre hayvanlara karşı işlenen suçlara hapis cezalarının önü açıldı.

Evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Hayvanlara yönelik cinsel saldırı ve işkenceye ise 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Hayvanlar artık 'can' sayılacak

Petshoplarda yani evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek satışı yapılamayacak. Yeni yunus parkları ve hayvan sirkleri kurulamayacak. Var olanlar ise 10 yıl içinde faaliyetlerine son verecek.

Kedi ve köpekler dijital kimlikle takip edilecek. Böylece hayvanların sokağa terk edilmesinin önüne geçilecek. Kimliklerde hayvanın aşı bilgileri de olacak.

Medya organlarına yayın zorunluluğu

Yasaya, medya organlarına hayvanları korumaya yönelik yayın zorunluğu getiren bir madde de eklendi. Böylece toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere getirilen bakımevi kurma zorunluluğunun kapsamı da genişletildi.

Uygulamaya büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri de dahil edildi.