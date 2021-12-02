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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Görevden affını isteyen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

GÜNDEM 02.12.2021, 00:50 02.12.2021, 11:25
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Göreve getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diledi. 

Oktay, Bakanlık görevini devreden Lütfi Elvan'a da çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti. 

"Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Lütfi Elvan beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Nureddin Nebati beye yeni görevinde başarılar diliyorum. Güçlü ve büyük Türkiye için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

#Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati #aksu tv haber #Aksu Haber #Lütfi Elvan
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