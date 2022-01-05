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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda konuştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan hacme gelindiğini bildirdi.

GÜNDEM 05.01.2022, 13:42 05.01.2022, 17:57

Bakan Nebati, Grand Ankara Otel'de düzenlenen "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli ile yeni tedbirler aldıklarını, bugün TBMM'de yasal düzenlemelere ilişkin de çalışmaların başladığını söyledi.

Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyeceklerini belirten Nebati, Türkiye'de Türk lirasını güçlendireceklerini ve farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanları sunduklarını kaydetti. Nebati, "Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık, bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli bir şekilde takip etmek ve elinizdeki toplumsal ritüelleri uygun bir şekilde çıkarılmış enstrümanları kendinize uygun bir şekilde kullanmaktır." dedi.

Döviz üzerindeki köpüğün gittiğini vurgulayan Nebati, "Bizim gücümüz, bayrağımız, vatanımız, üretimimiz, dayanışmamız ve Türkiye'nin her alanda ortaya koyduğu üretim kapasitemizdir." diye konuştu.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanmasını, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesini, üretim ve istihdamın artırılmasını, ihracatın artırılarak cari açığın düşürülmesini ve pozitif yöne döndürülmesini amaçladıklarını anlattı. İlk etapta finansal istikrarı güçlendirici adımları attıklarını ve bunun meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Özellikle kur korumalı mevduat ürününü en çok benimseyen tedbir paketi silsilesinde birinci sıraya oturtan bir sonuç almış olduk. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız çok iyi destek veriyor, kendisini koruyor, kazancını artırıyor. Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

"Proje bankacılığı bundan sonra en önemli enstrümanlardan biri olacak"

Son dönemde hayata geçirdikleri enstrümanları anlatan Nebati, "Uzun vadeli kredide kefalet imkanı Kredi Garanti Fonunda imalat, üretim ve ihracat odaklı firmalara sağlanacak. Önümüzdeki dönemde öncelikli hedefimiz gelire endeksli senetler ihraç etmek olacak. Öncelikli sektör kredilendirme programı yapılacak. Proje bankacılığı bundan sonra bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak. Sonra enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine de aynı önceliği vereceğiz." diye konuştu.

İş dünyasının yeşil dönüşüme ve yeniliklere ayak uydurması gerektiğine işaret eden Nebati, firmaların rekabetçi yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretim yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Nebati, asgari ücrette artış yaptıklarını ama aynı zamanda işverenin üzerindeki yükün bir kısmını da aldıklarını ifade ederek, memurlar ve emekliler için de maaş artışlarına gidildiğini hatırlattı.

"Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Fiyat İstikrar Komitesinde dün ilgili bakanlar ve kuruluşlarla enflasyonla mücadele konusunda toplantı yaptıklarını anımsatan Nebati, "Üzerimizde aralık ayı yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Bizim bu enflasyonla mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de enflasyon varmış gibi algılamanın ve ona göre de planlamalar yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Nebati, bugün dünyanın birçok ülkesinin enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Nebati, tarihinde enflasyonu yaşamamış, hafızalarında enflasyon olmayan toplumlarda şu anda çok ciddi şekilde bir travma yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emtia fiyatlarındaki, taşıma maliyetlerindeki, kurdaki ataklardan kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz, hesabımızı kitabımızı daha anlaşılır bir seviyeye getireceğiz. Türkiye'de bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz. Bunu yaparken de firmalarımızın, üreticilerimizin desteklerle önünü açacağız. Öte yandan enflasyonla ilgili atılacak adımların en ayrıntılı şekilde uygulanması yönünde de kararlılığımızı yerine getireceğiz. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Nebati, ekonomi yönetimi olarak piyasa paydaşlarından habersiz bir adım atılmayacağını da sözlerine ekledi.

#Hazine ve Maliye Bakanı Nebati
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