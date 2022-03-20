banner86

banner85

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Viranşehir'de mitingde konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz 20 yıldır hangi problemi çözmedik. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle sizlerin desteği ve duasıyla bu işlerin üstesinden geldik bundan sonra da geleceğiz." dedi.

GÜNDEM 20.03.2022, 15:06 20.03.2022, 16:53

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. 

Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek,kente yatırımların devam edeceğini anlattı.

Hiç kimsenin bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamayacağını vurgulayan Nebati, "Yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamu-özel iş birliği projeleriyle gerek doğrudan yatırımlarla biz bunu yapacağız." diye konuştu.

Bakan Nebati, zorluklar yaşadıklarını, şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatlarının yükseldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"İki yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. 2020'de dünya küçülürken büyüdü, 2021'de çift haneli yüzde 11'lik bir büyümeyi sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle sizlerin desteği ve duasıyla bu işlerin üstesinden geldik bundan sonra da geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kabine üyeleri, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepimiz ama hepimiz sizlerin emrindeyiz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bu ülkede 2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü, bitti, yandı' diyenler 2 yıl içerisindeki büyümeyi, gelişmeyi gördükçe kafalarını duvarlara vurdu. Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip Türkiye'yi anlatıp Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken gidip Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle hiç kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten tevarüs eden gücünü bilen bir ülkenin temsilcisiyiz. Zorluklar önünde baş eğmeyiz. İki yıl önce de 'bu ülke yandı, bitti' dediler, nasıl 2 yıl boyunca yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekraren söylüyorum, bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz."

- "Millet Türk lirasına güvenmeye başladı"

Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli şu anda izlemeye aldığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir. Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun, bayrağınıza sahip çıkın, ezanınıza sahip çıkın, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Çerkez'i asla ayrımcılık yapmadan birlik ve berberliğimizin kardeşlik ruhunun bize getirdiği o özgüvenle hareket edin, iyimser olun. İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Karamsarlar hep yanlış şeyler söylerler, hep ağlarlar bizim ağlayanlarla işimiz yok. Biz ancak, zulme uğrayanların gözyaşını silmeyi biliriz. Yalan, dolan, 'ülke battı yandı, bitti' diyenlerin sahte gözyaşlarına asla pirim vermeyiz. Bu ülke güçlü bir ülke. Allah'ın izniyle bu ülke Allah da razı millet de razı 20 yıldır bizi nasıl hizmet etmeye getiriyorsa bundan sonra da getirmeye devam edecek. Çünkü biz imanla işimizi yapıyoruz, biz saygıyla yapıyoruz, biz milleti başımızın üstünde taşıyoruz. Biz 'milletin hizmetkarıyız' diyoruz onun için işimiz elhamdülillah her zorluktan sonra kolaylık misalinde olduğu gibi kolaylıkla çözülüyor ve yürüyor. Onlar konuşsunlar, onlar şikayet etsinler, onlar ters baksınlar, onlar yurt dışına haberler çalsınlar, onlar sosyal medyadan olmadık iftiralar atsınlar, onlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız biz. Biz beraber oldukça, beraber hareket ettikçe hep beraber yürüyeceğiz."

- "Bunların hayatı yalan"

Bakan Nebati, 20 Aralık öncesinde isminin önünde profesör, doçent titri olanların, yılların siyasetçisi olduğunu iddia edenlerin halkı kandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gidin dedi döviz alın', yapmayın dedik, bu doğru bir şey değil, ekonomik gerçeklikler bunu karşılamıyor dedik bizimle dalga geçtiler ve iftira atmaya devam ettiler. Her türlü manipülatif, spekülatif söylemden vazgeçmediler. Hatta ihanete varan sözler söylediler, ne oldu 20 Aralık'ta düzeldi. Geçen bir sosyal medya oyunuyla yine manipülatif işler yaptılar. 'Ülkede ay çiçek yağı bitti' dediler, sahte belgeler, sahte resimler ya da kampanya yapan bir marketteki fotoğrafları paylaşarak millete ayçiçeği stoku yaptırdılar. Bir yıllık ev stoku yapan ev hanımları oldu ve yağları stokladılar. Değerli kardeşlerim, bunların hayatı yalan, yalan üzerine kurulu bir hayatları var. Siz bizim söylediklerimize bakın. Ne zaman yanılttık, Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman yanılttı. Biz doğru olan şeyleri söyleriz, sakın ha sosyal medyaların size uydurduğu yalan dolanla hareket etmeyin. Bu stokçular var ya bir de bunların ortakları var bir de kendisi yağ ürettiği halde yağın Türkiye'de bir problem olmadığını bildiği halde çıkıp 'yağ problemi var' diyenlere aldırış etmeyin. Biz varız, çalışıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz."

#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #Viranşehir #ekonomi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 29 46
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Espanyol 29 36
12. Celta Vigo 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 29 26
18. Cadiz 29 25
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19