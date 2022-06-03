Haziran ayı kira artış oranı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.
GÜNDEM 03.06.2022, 17:34 03.06.2022, 17:47
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre kira zam oranı belli oldu. Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39.33 olarak açıklandı.
Yani ev sahipleri Haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
Namaz Vakti 03 Haziran 2022
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|49
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|49
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|48
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|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
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|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
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|38
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|70
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