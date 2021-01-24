HDP Esenyurt ilçe binasına baskın!
HDP İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına Özel harekat ekipleri de destek verdi.
GÜNDEM 24.01.2021, 11:28
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.
Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
3 katlı binada yapılan 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu.
Evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü Gözaltı olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.
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