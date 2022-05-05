HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 05.05.2022, 16:47
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.
Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.
Biber gazıyla müdahale edildi
Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi.
Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.
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