HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki eyleminin 5'inci gününde gözaltına alındı. Gergerlioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, savcılıktan yapılan açıklamada, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi" denildi. Gözaltının ise Meclis Genel Sekreterliği'nin suç duyurusundan sonra yapıldığı belirtildi.
GÜNDEM 21.03.2021, 10:12
TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyordu. Gergerlioğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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