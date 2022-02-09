HDP'li Güzel hakkındaki fezleke sürecinin ilk aşaması tamamlandı
TBMM Hazırlık Komisyonunun, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu Karma Komisyona sunuldu. Artık gözler Karma Komisyonun yapacağı toplantıda.
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamlayarak rapor haline getirdi.
Rapor Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sunuldu.
Karma Komisyon önümüzdeki günlerde HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı için bir kez daha toplanacak. Komisyon kararını en geç 1 ay içinde verecek.
151 milletvekilinin oyu yeterli olacak
Karma komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse dosya Meclis Genel Kurulu'na gelecek Nihai karar, Genel Kurul'daki oylamada belli olacak.
HDP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için 151 milletvekilinin oyu yeterli olacak.
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kalkarsa yargılanmasının önü açılmış olacak.
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