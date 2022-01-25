HDP'li Güzel hakkındaki yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığına ulaştı.

Hazırlanan yeni fezleke, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezlekenin, daha önce oluşturulan Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği, bu dosyanın ayrıca görüşüleceği bildirildi.