HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar!
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.
GÜNDEM 17.02.2022, 17:50 17.02.2022, 18:09
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
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