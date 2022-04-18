HDP'li Semra Güzel Norveç'e kaçtı
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu ortaya çıktı.
GÜNDEM 18.04.2022, 15:33
2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.
Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlanan Güzel firar etti.
Norveç'te ortaya çıktı
Dokunulmazlık zırhı kaldırılan Güzel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kayıplara karışan HDP'li Güzel, Norveç'te ortaya çıktı.
Hakan isimli bir kişinin Instagram hesabında fotoğrafını paylaştığı Güzel'in Norveç'te olduğu belirlendi.
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