HDP'li Semra Güzel Norveç'e kaçtı

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlanan Güzel firar etti.

Norveç'te ortaya çıktı

Dokunulmazlık zırhı kaldırılan Güzel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kayıplara karışan HDP'li Güzel, Norveç'te ortaya çıktı.

Hakan isimli bir kişinin Instagram hesabında fotoğrafını paylaştığı Güzel'in Norveç'te olduğu belirlendi.