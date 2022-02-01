HDP'li Semra Güzel sözlü savunmaya gelmedi

Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmişti.

Güzel'e ait fezlekeleri incelemek için kurulan hazırlık komisyonu ikinci kez toplandı. HDP'li milletvekili ise sözlü savunmaya gelmedi.

Hazırlık komisyonu'nun HDP'li üyesi Mehmet Tiryaki'nin Semra Güzel adına savunma talebi ise komisyon üyesi olması nedeniyle kabul edilmedi.

Bunun üzerine, komisyonun çarşamba günü tekrar toplanmasına karar verildi. Semra Güzel o toplantıya da katılmazsa HDP'li bir başka vekil kendisi adına sözlü savunmada bulunabilecek.