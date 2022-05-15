HDP’li vekilden kirli provokasyon!
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli Vekili Alican Önlü, Almanya'da ölen terörist Aysel Doğan'ın cenaze törenine katıldı. HDP'li önlü ve beraberindeki grup, provokasyon girişimine izin vermeyen polislere saldırdı. 1 polis yaralandı.
GÜNDEM 15.05.2022, 13:54
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, terör suçlarından aranan ve yurt dışında ölen Aysel Doğan için kentte cenaze töreni düzenlemek istedi.
Cenazede terör propagandası yapılacağı duyumu üzerine güvenlik güçleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
İçişleri Bakanı Soylu'nun Twitter paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından HDP'li Önlü'nün TOMA'ya taş atma görüntüsünü "PKK terör örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." notuyla paylaştı.
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