Hemşehrimiz Nihat Pakdil, Bakan Yardımcısı oldu!
Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı. Hemşehrimiz Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.
GÜNDEM 08.04.2022, 11:46 08.04.2022, 12:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı. Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran getirildi. Bakan yardımcısı olarak atanan ve Kahramanmaraş Göksun doğumlu olan Nihat Pakdil, eski Milletvekili Nevzat Pakdil'in kardeşi.
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