HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklendi
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi. Bakanlığın geliştirdiği HealthPass uygulamasındaki talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.
GÜNDEM 20.08.2021, 21:17
Sağlık Bakanlığının COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi.
Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.
Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.
Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.
HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.
27°
açık
Namaz Vakti 20 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Hatayspor
|1
|1
|10. Antalyaspor
|1
|1
|11. Göztepe
|1
|1
|12. Kasımpaşa
|1
|1
|13. Gaziantep FK
|1
|0
|14. Adana Demirspor
|1
|0
|15. Sivasspor
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Kayserispor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Balıkesirspor
|1
|3
|7. Adanaspor
|1
|1
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|10. Bursaspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Tuzlaspor
|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Barcelona
|1
|3
|4. Atletico Madrid
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Cádiz
|1
|1
|7. Levante
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Betis
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Elche
|1
|1
|12. Espanyol
|1
|1
|13. Granada
|1
|1
|14. Osasuna
|1
|1
|15. Villarreal
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|1
|0
|20. Rayo Vallecano
|1
|0
Günlük GazetelerTümü