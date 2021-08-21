Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

Bölgeye 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi

Orman Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yangın 13.07'de çıktı ve ilk müdahale 13.10'da yapıldı. Bölgeye ilk etapta 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" sözlerine de yer verildi.

Yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alındı.